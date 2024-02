Sok dologban hasonlítanak egymással a színésszel.

Trokán Nórát nemrég a The Voice coachaként láthatták a nézők, aki végig elképesztő érzékkel egyengette a fiatal tehetségek útját a tehetségkutató verseny alatt. Most a story.hu-nak adott interjút a színésznő, melyben elárulta, hogy a főiskola alatt kollégiumban lakott, de azt követően egy ideig újra az édesapjával, Trokán Péterrel élt együtt.

– mesélte a Nóra a Bóta Caféban, aki hozzátette: nagyon hasonló a vérmérsékletük édesapjával, tehát jól elvoltak.

Mind kiderült, a színésznő sok tekintetben a szülőjére ütött, mivel alapjáraton ő és a Jászai Mari-díjas Trokán Péter is nyugodt típusok. A The Voice coacha úgy véli, kívülről mediterrán tartja magát, de belül a magyar vonalat örökölte.

Apu édesanyjára, a nagymamámra is nagyon hasonlítok. Meg hát édesapámra is. Szokták is mondani, hogy csak egy bajusz kéne rám, és Trokán Péter vagyok. Tényleg! Úgyhogy nagyon sokáig, egészen – nem is tudom, talán 32 éves koromig, ott laktam vele