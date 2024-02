Ritka az olyan testvéri szeretet, mint amilyet egy Los Angeles-i testvérpár tudhat magáénak. Kennedy és Morgan Mason ugyanis azon túl, hogy egypetéjű ikrek, elválaszthatatlanok is: az életben majdhogynem mindent együtt csinálnak és a legtöbb dolgon osztoznak is. Például a pénzüket mindig egyenlően elosztják, egy fogkefét használnak, de a fehérneműik is közösek.

Mint mondják, egy szobában nőttek fel Los Angelesben, majd együtt jártak főiskolára – mindketten a Darthmouth-on végeztek –, és most együtt élnek. Legnagyobb vágyuk, hogy együtt vegyenek házat. Szerintük ez így helyes, mivel kiegészítik egymást.

Morgan a vezető, ő irányít a kapcsolatunkban. Én inkább egy kisgyerek vagyok, kicsit szétszórtabb. A pénzünkön mindig osztoztunk, mindig egyenlően osztottuk el egymás között már kiskorunk óta és soha nem volt vitánk abból, mire költsünk

– magyarázta Kennedy, hozzátéve, könnyebb úgy spórolni, hogy nem kell mindenből kettőt venniük. Úgy vélik, közelebb állnak egymáshoz, mint adott esetben a párjaikhoz.

A randizás megengedett, de csak akkor, ha erre a másikunk is rábólint. A végén úgy is mindannyian együtt laknánk. Addig legalábbis biztos, amíg házasságot nem kötünk és gyerekeket nem vállalunk. Ha Morgan nem kedveli, akivel randizom, az nem lehet hosszútávú kapcsolat. A leendő páromnak meg kell értenie, mennyire fontos nekem az ikertestvérem, és neki is bizonyítania kell. Az ikertestvér nem egyszerű testvér... ez olyan, mintha ugyanazok az emberek lennétek, csak két különböző testben

– fejtette ki Kennedy.

