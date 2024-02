Rendeződni látszik a lecsúszott zenész élete.

Fotó: YouTube

Közel egy éve annak, hogy a Fekete Vonat visszatérő koncertje után Fehér Tibor, művésznevén Beat élete gyökeres fordulatot vett, azonban nem jó irányba. Bár a rapper korábban elmondta, hogy az Aréna-koncertet szakmai élete csúcsának érezte, viszont anyagilag teljesen mélypontra került, hiszen erre tett fel mindent.

Mint utólag kiderült, Beat azt hitte, a nagykoncertjükből majd több tíz millió forintra tesz szert, a pénznek egy részét pedig előre el is költötte. L.L. Junior és Mohamed Fatima egykori zenésztársa kezdetben feleségét egy másik nő miatt elhagyta, majd az előleg elkötése után szerencsejátékkal és barátai segítségével tudott a felszínen maradni, – miközben mindent igyekezett pénzzé tenni. Tartozásai következtében végül egyszer csak az utcán találta magát, üres zsebbel, teljesen egyedül.

A Ripost értesülése szerint azonban változás állt be a zenész életében miután beleszeretett egy panzió tulajdonosába, így a lakhatása is megoldott lett. A románc hatására 20 kilót adott le, és ami a rajongóknak is jó hír: újra dalokat készít, melyeket hamarosan meg is jelentet.