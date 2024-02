A légtornász pontosan tudja, mit szeretne, és mit nem.

Tavaly májusban véget ért Sáfrány Emese és a TNT zenésze, Zuber Krisztián, azaz Inti kapcsolata, a kisgyermekes édesanyának pedig azóta is szabad a szíve. Mint most elárulta, már el tudja képzelni magát új férfi mellett is, de csak komoly feltételekkel.

„Nyitott vagyok, de nem szoktam az egyik kapcsolatból a másikba ugrani. Anyukám szokta mondani, hogy szerinte nagyok az elvárásaim, hangsúlyozom, nem így van. Inkább úgy hiszem, eddig voltak alacsonyak. Mostanra teljesen körvonalazódott, mit szeretnék, és mit nem. Az eddigi kapcsolataimban részben voltak csak meg ezek a tulajdonságok, viszont már olyan férfit keresek, akiben egyben találom meg azokat a dolgokat, amire én vágyom” – mesélte a Borsnak a légtornász, aki a legtöbb időt persze két és fél éves Nolennel tölti.

„Egy mókuskerék be tudja szippantani az embert, a munka-gyerek kombináció igen fárasztó és veszélyes tud lenni. Figyelek arra, hogy legyen szabadidőm, hogy ki tudjak kapcsolódni a barátnőkkel úgy, hogy ez semmiképpen se menjen a kisfiam kárára. Igyekszem az idővel úgy logisztikázni, hogy azokon a napokon megyek programozni, amikor Nolen az apukájával van.”