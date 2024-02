A Sztárban Sztár leszek! győztese előtt rengeteg lehetőség nyílt meg.

Több mint egy éve annak, hogy Kökény Dani megnyerte a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadát, és vele a 10 milliós forintos fődíjat. Pápai Joci mentoráltjáról már akkor lehetett tudni, hogy nagyszülei nevelték fel, mivel édesapját nem ismerte, anyukája pedig egyéves korában elhagyta. Most a Blikknek adott interjút, melyben elárulta, hogyan alakult az élete a TV2 tehetségkutatója óta.

– mondta a fiatal, aki számára az elmúlt egy év lényegében a tapasztalásról és a tanulásról szólt.

Az első perctől az volt a célom, hogy a műsorban való szereplésemmel tudjam segíteni a családom. Nagy öröm, hogy erre lehetőségem is nyílt. Bár az elmúlt évben volt, hogy külön éltünk, most újra együtt vagyunk a nagyszüleimmel és ez egy darabig jól is van így. Most leszek csak tizenkilenc éves. A nyereményből természetesen még van, ez pedig egy biztonsági tartalékot jelent a számomra.