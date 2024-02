Egy fiatal szerelmespár úgy döntött, nem szeretnének hagyományos munkarendben dolgozni, így pár ezer fontot költöttek egy furgon felújítására, és most távolról végzik a munkájuk, miközben a világot járják.

A 25 éves Meera Bhardwaj-Patel és a 24 éves Will Brown egy év különbséggel végezték el az egyetemet, de egyiküket sem érdekelte egy vállalati kultúrába való belépés. Ehelyett úgy döntöttek, hogy összegyűjtik az összes megtakarításukat, hogy vegyenek egy furgont, amelyet felújítanak, majd azzal járják be Európát. Tervük bejött, és most csak ünnepekkor szoktak hazautazni családjaikhoz, egyébként folyamatosan úton vannak.