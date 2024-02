Fotó: RTL

Bár még csak alig egy hónap telt el az évből, Jázmin Viktória már megjárta Adu-Dhabit, Los Angelest, New Yorkot és Londont is. Ennek főleg szakmai oka volt, amelyről a Reggeli stúdiójában mesélt.

„Múlt évben kicsit elegem lett a celebkedésből, a modellkedésből. Minden, amit akartam 16 éves korom óta, abból elegem lett. És nem tudtam, hogy hova tovább, de lassan ki kell találnom...” – kezdte az egykori szépségkirálynő, aki tavaly járt a Cannes-i Filmfesztiválon, majd a Velencei Filmfesztiválra is meghívták, ezeknek köszönhetően pedig rátalált a saját útjára.

„Mivel én jól tudok nyelveket beszélni, ez egy kinti cégnek nagyon jól jött, és most már ott tartunk, hogy az első filmemet készítem. Ez egy nagyon-nagyon új korszaka az életemnek” – vallotta be a 22 éves fiatal, aki egyelőre sokat nem mesélhetett a készülő projektről, de Tihanyi Péter kérdésére annyit elárult, rendezői-produceri szerepkört tölt be a projektben, inspirációját pedig főleg saját életéből meríti.