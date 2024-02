Le sem tagadhatná, mennyire boldog.

Tavaly novemberben Shane Tusup és barátnője, a többszörös fitneszbajnok Nagy Viktória Zoé egyéves kapcsolatuk után a közösségi médiában bejelentették, hogy eljegyezték egymást. Az amerikai edzőt nagyobb boldogság már nem is érhette volna, hiszen még ebben a hónapban kiderült, a fitneszmodell első gyermekükkel várandós.

A leendő szülők a hot! magazinnak adott interjúban elmondták, a baba nevét egyelőre nem tudják, egyaránt válogatnak magyar és nemzetközi lehetőségekből. Hozzátették, abban viszont biztosak, hogy kislányuk itthon látja majd meg a napvilágot, az amerikai állampolgárságot ugyanis apja által egyébként is megkapná. Most a szerelmesek címlapfotózáson jártak, ahol jól látható Nagy Viktória Zoé egyre csak gömbölyödő pocakjai is, ahogy az edzővel összeölelkezve pózolnak. A képet ide kattintva tekintheti meg.