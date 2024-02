Aktuálissá vált a továbbtanulás kérdése.

Ifjabb Schobert Norbi életét a Sztárbox után a párkapcsolata, a tanulás és a sport tölti ki. Schobert Norbert középső gyermeke tavaly már említette, hogy felsőfokú tanulmányait nem itthon, hanem az Egyesült Államokban tudná elképzelni.

Biztos, hogy Amerikába mennék egy üzleti iskolába. Mellette dolgoznék is, tanulnám a nyelvet, az ottani tudást is magamba szívnám, és egy pár év múlva talán tökre hasznát tudnám venni itt, ha esetleg visszajönnék. Jó lenne, ha esetleg már ott el tudnám érni, amit itt a szüleim. Magamnak egy teljesen új életet el tudnék ott kezdeni. Nekem ez a tervem, ezen nem is fogok nagyon változtatni. Biztos, hogy Amerika felé veszem a célt