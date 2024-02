Elhatározta: 150 évig fog élni.

Rippel Ferenc hosszú évek óta elkötelezett híve az egészséges táplálkozásnak és a sportnak. Saját bevallása szerint mindent azért tesz, hogy a lehető legtovább élhessen egészségi panaszok és fájdalom nélkül, melynek érdekében teljes mértékben lemondott a koffeinről, a nikotinról és az alkoholról is.

„Sok évvel ezelőtt kitűztem célul azt, hogy száz évig szeretnék élni. A napjaimat ennek rendelem alá, mindig szem előtt tartva ezt a célt. Nagyon fontos a fájdalommentesség, és az, hogy az egészségnek minden aspektusát meg tudjam közelíteni. Egy férfi számára is fontos az, hogy milyen a bőre, a teste, az ízületei, az izmai.

Az orvostudomány folyamatos fejlődésének köszönhetően még az is elképzelhető, hogy százötven évig elélhetünk, tehát ezt a százéves limitet minden bizonnyal ki fogom még tolni!

– mondta a Borsnak a Farm VIP című műsort is megjárt Rippel, aki sokat foglalkozik hőterápiákkal, például gyakran szaunázik.

„A hajlékonyság pedig elengedhetetlen: mindennap úgy indulok el otthonról, hogy előtte nyújtok. Ha ezt nem teszem meg, akkor utána nehézzé válik a nap, és kicsit feszültté is válok, göcsörtös leszek tőle. Ugyanígy alvás előtt is mindig nyújtok. Folyamatosan járok mindenféle vérvételre és szűrővizsgálatokra, és géndiagnosztikán is részt vettem.

Ez alapján kiderült, hogy a koffein lebontó képességem szinte egyenlő a nullával. Ugyanez igaz a nikotinra és az alkoholra is. Ezt a hármat teljes mértékben kiiktattam az életemből. A bőrömön is láttam már, hogy mennyire kiszáradt, de amióta odafigyelek ezekre, sokkal jobb lett

– árulta el.