Visszasírja az időszakot, amikor a „csapból is ő folyt”.

Tavaly január végén hidegzuhanyként érte Járai Mátét és a Reggeli nézőit a hír: az RTL nem hosszabbított szerződést a férfival, távoznia kellett a műsorból.

A színész nem titkolja, azóta is fáj neki a csatorna döntése, nemrég pedig arról beszélt, irigyli Istenes Bencét vagy Marics Petit, amiért képernyőn, címlapon lehetnek.

„Szeretem a pörgést, azt is, amikor sokat foglalkoznak velem. Mert azt éreztem, privilégium szerepelni a címlapon, általa azok is megismernek, akik esetleg nem járnak színházba. Amikor a csapból is én folytam, például Győrbe is többen leutaztak miattam csak azért, mert szerettek volna megnézni színpadon is. De per pillanat nincs kirakatban az életem” – kezdte a Story magazinnak Járai, hozzátéve:

„A tévé hatalma egyértelmű, én is a saját bőrömön éreztem, amíg műsort vezettem. És abban a pillanatban, hogy ez megszűnt, még színészként is más lett a megítélésem.

Úgy értem, már nem vagyok annyira érdekes, hogy mindig megkérdezzék, mi történik velem. Régen ehhez elég volt egy díjat kapni, ma ez sajnos kevés.

Élet-halál kérdése, hogy kirakatba tesznek-e a művészvilágban, ahogy ma már az is, kinek, hány követője van a közösségi oldalon” – osztotta meg gondolatait a színész, akinek egyébként sincs könnyű dolga mostanában: nemrég átverés áldozatai lettek feleségével, Járai Kírával. Közösen vásárolt, vendégháznak szánt horányi ingatlanjukkal alaposan elbántak a felújításért felelős megbízottak, lakhatatlanná vált az épület.