Isztambulban forgatott közös reklámfilmet Epres Panni és Csősz Boglárka. Míg a modell most járt először a török nagyvárosban, kollégnője évekig élt ott volt férjével, ezért nem titkolt célja volt, hogy a lehető legjobban lássa őt vendégül második otthonában.

„Jóval hamarabb kiutaztam, szerettem volna, ha Panni érkezésére minden részlet a helyére kerül” – mesélte a Story magazinnak a színésznő, aki végül egy jegyzetfüzetnyi tervvel várta Epres érkezését.

„Két nap alatt befejeztük a munkát, minden zökkenőmentesen, a tervek szerint alakult. Panninak pedig volt még egy napja, ami ugyan Isztambul felfedezésére nagyon kevés, de arra elég, hogy megszerettessem vele a török kultúrát, és felkeltsem az érdeklődését. Hiszen errefelé az számít jó vendéglátónak, akinek ez sikerült.”

Programjaik középpontjában a török gasztronómia felfedezése volt, s bár a modell szigorú diétát követ, azért így is sikerült megkóstoltani vele a helyi tengeri különlegességeket. Végül az üzleti negyedet is bejárták.

„A törökök szeretik költeni a pénzt, és még jobban szeretik körülrajongani a vendégeiket. Ebben most Panninak is része lehetett, el volt ájulva a vendégszeretetüktől, és attól, hogy minden nagy világmárka képviseli magát, a luxusbutikoknak se szeri, se száma. De az apró kioszkok is lenyűgözték, hogy itt minden élelmiszert külön boltokban árulnak, legyen szó magokról, sajtokról vagy éppen gyümölcsről. Vásárolgattunk, és a nap végén úgy búcsúztunk, hogy bármikor, ha visszatérne a gyerekeivel tovább nézelődni, szívesen kalauzolom őket. Remélem, nemcsak ebben, de a közös munkákban is lesz még folytatás, tisztelem az értékrendjét és a profizmusát.”