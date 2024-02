Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh és Jonathan Bailey is feltűnik a filmben.

Fotó: YouTube

Talán a Barbie óta nem övezett egyetlen filmet sem olyan titkolózás, mint az Óz, a csodák csodája előzménytörténeteként szolgáló Wickedet. A musical forgatása még 2022-ben kezdődött meg, és egészen mostanáig várni kellett az első előzetesre, a Super Bowl alatt azonban végre befutott az első egyperces kedvcsináló hozzá.

A jelek szerint megérte türelmesnek lenni, lenyűgöző látványvilágot álmodott meg Jon M. Chu rendező, ráadásul a Wicked hemzseg a sztároktól is: Cynthia Erivo és Ariana Grande főszereplése mellett az Oscar-díjas Michelle Yeoh, Jeff Goldblumn, Ethan Slater, Marissa Bode és a Bridgerton című sorozatból is ismert Jonathan Bailey is feltűnik a kétrészes Broadway-adaptációban.

Az első felvonás idén november 27-én érkezik a mozikba, a második pedig egy évvel később, bár a hazai bemutatóról egyelőre nincs hír.