A brit arisztokrata már most levette a lábáról kedvese rajongóit.

Egy londoni hajón ünnepelte a kínai újévet Sophie Turner és kedvese, Peregrine Pearson, akik nagyjából november óta alkotnak egy párt. A szerelmesek egy ideje már nem is titkolják románcukat, nemrég a színésznő egy síparadicsomból posztolt több képet is választottjáról, bár akkor a nyakig beöltözött, sapkát és szemüveget viselő brit arisztokratából nem sok látszódott. Most viszont mosolyogva álltak be egy közös fotóra Stanley Zhu partiján, első hivatalos debütálásuk pedig kishíjján berobbantotta az internetet.

Bár a közösségi oldalak kommentszekciói nem épp a pozitív atmoszférájukról híresek, ezúttal kedvesebbnél kedvesebb sorokkal illették Turnert és Peregrine-t a netezők.

„Fiúból férfira váltott!”

„Jó látni őt egy magasabb ember mellett!”

„De jó neki! Az a Jonas Disney egy hatalmas nem volt.”

„Ohhh, tudja, hogy kell kiválasztani!!! Olyan magas, jóképű és gazdag! Gyerünk Sophie!”

„Határozottan fejlődés!”

„Ő Észak királynője, megérdemelt egy arisztokratát!”

„Nagyon jól néznek ki együtt! Úgy örülök Sophie-nak!” – sorakoztak a hozzászólások a JustJared posztja alatt.