Ha csak Istenes Bencén és párján, Csobot Adélon múlna, akkor végérvényesen ránk rúgná az ajtót a tavasz, a műsorvezető és kedvese ugyanis a hét végén egy különleges farsangi parti keretein belül mindent megtettek azért, hogy a telet elűzzék – többek között fánkot is sütöttek. Már a jelmezeikkel is felhívták magukra a figyelmet: míg a The Voice műsorvezetője egyedi Twister-szőnyegnek öltözött, addig a Sztárbox riportere erdei nimfa volt, de a partit Fluor Tomi és Miller Dávid sem hagyta ki.

Elűztük a telet zenével, tánccal, fánksütéssel és kiszebáb égetéssel! Gyere tavasz!

– írta az énekesnő. Nemrég a Groovehouse énekesnője, Judy is farsangi jelmezekről posztolt: megmutatta, hogy kislánya, Maja mikben pompázott.

Fluor Tomi is hivatalos volt a buliba, amelyet a Wellhello rappere szerint Pécselyen tartottak.