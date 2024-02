Rengeteg munkáját inkább kihívásnak tekinti, mintsem tehernek.

Stohl András nemrég a TV2 műsorában az életpályájáról beszélt, ahol szó esett arról is, vajon miért nem kapott még Kossuth-díjat. A művész akkor kifejtette, teljesen az időre bízta, hogy a rangos díjat a jövőben egyszer neki ítélik-e, vagy sem. Mindenesetre a munkatempóból nem vett vissza: szerepel a Vígszínházban, a Centrálban, de a tévé képernyőjén is ott van, illetve filmekben játszik. Most a Best magazinnak nyilatkozott az eseménydús mindennapjairól.

„Ez kemény évad. Két akkora szerepet játszom, ami másnak egy életre elég. Boldogan vállaltam, kihívás. És nem lehet leállni, nincs olyan, hogy kicsit visszafogom magam. Ha nem vagy színpadon, nem létezel, elfelejtenek. A tévét is szeretem, bírom a pörgést, egy teljesen más kihívás. Még nem tervezem letenni a lantot, de talán jövőre lazább lesz” – idézi a story.hu a színész-műsorvezetőt.