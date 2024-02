Love is in the air!

Krausz Gábor tavaly év végén nem csupán aDancing with the Stars trófeáját nyerhette el, hanem táncpartnere, Mikes Anna szívét is. A sztárséf nem tagadja: a showműsor három hónapja alatt erőre kapott, és most már önbizalomban is dúskál, amely lerí azokról a fotókról, amelyeket közzétesz az Instagram-oldalán.

A Séfek séfe zsűritagja megtalálta lelki társát a mesterdiplomás tánctanár személyében, akivel bár igyekeznek óvni magánéletüket, időnként „szokatlanul romantikus” tartalmakat is posztolnak. Ilyen az a bejegyzés is, amelyet Krausz Valentin-nap alkalmából közölt.

Első közös Valentin-nap. Ez így most jó. Mi ketten, egy jó film, egy finom sajttál, és egy jó üveg magyar bor

– sorolta a séf.