A nehéz időszakot követően újra megvetette a lábát a színész.

Molnár Gusztáv néhány hete számolt be arról, hogy úgy érzi, élete újra jó irányba halad. Újra rátalát a szerelem, de választottja kilétét még nem fedte fel, csak annyit árult el róla, hogy eleinte csak barátok voltak, és nagyon hasonló a gondolkodásuk, életútjuk. Jelenleg távkapcsolatban élnek, ám ez legkevésbé sem zavarja, mert úgy véli, jót is tesz nekik, hogy lassabb tempóban haladnak.

Most a Blikknek adott interjút, melyben elmondta, jelenleg a kassai Thália Színházban próbál egy darabot, ami azzal jár, hogy a hétköznapokat a településen tölti, és csak hétvégenként tud Budapestre utazni.

– mondta a színész, aki úgy véli, ennek megvan az előnye.

Eddig minden kapcsolatot nagyon intenzíven kezdtem, de most – a távolságnak köszönhetően is – a szó legjobb értelmében lassabban zajlik ez a folyamat. Pont ennek köszönhetően úgy érzem, végre egy felnőtt kapcsolatban vagyok. Mindemellett nemcsak szerelmet, hanem barátot is találtam a páromban.