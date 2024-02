Februárban 1-jén volt egy éve, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor bejelentették válásukat. A két sportoló azóta nem sűrűn beszélt 10 évnyi házasságuk megromlásáról és végéről, ám a Palikék világa by Manna legutóbbi adásában a kajakos elárulta, nem volt könnyű számára feldolgozni a történteket.

Azért az kemény, amikor esténként ülsz, aztán potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek, és nem lehetsz velük. De ez egy tök jó önértékelési dolog, amin átmentem

– kezdte az olimpikon, aki fia és lányai életében azóta is szorosan részt vesz, heti négyszer találkoznak, naponta beszélnek, mint mondja, egyáltalán nem lett hétvégi apuka. Exfeleségével is remek viszonyt ápolnak, sokszor közösen is programoznak a gyerekeikkel.

„Sokszor megkapom: akkor miért váltatok el? Nem működött abban az életszakaszunkban köztünk az a kapcsolat. Sokan azt mondják, hogy a gyerek összetartó erő, meg a gyerek miatt legyünk együtt. Nem. Ha a gyerek egy olyan légkörben van, ahol veszekedés van, és ennek fültanúja, az nem jó. Akkor inkább legyünk külön. Mióta külön vagyunk, nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, amit akkor nem tudtunk” – ismerte el Kucsera, hozzátéve: szerinte gyermekei édesanyjával egyaránt rengeteget fejlődtek a válás által.