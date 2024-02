Mint azt az Index is megírta, érkezik a következő élő szereplős Disney-mese: ezúttal a Lilo és Stitch van soron, amelynek szereplőit tavaly áprilisban jelentették be, a forgatások pedig már el is kezdődtek.

Egy TikTokra kiszivárgott rövid videó alapján ahogy eredetileg a rajzfilmben, úgy ezúttal is Hawaii ad otthont a cselekménynek, a felvételeken pedig a stáb tagjai között mindkét címszereplőt felfedezhetjük. Igen, Maia Kealoha Lilója mellett a furcsa űrlényt is, akit egyelőre egy bábfigura formájában láthatunk, de valószínűleg nem ezt fogják stop-motion technikával életre kelteni, mindössze a CGI utólagos elhelyezését segíti a jelenléte.

Az internetezőket megosztották a felvételek, sokak szerint elég olcsó hatást keltenek a látottak, míg mások arról írtak, kifejezetten aranyos lett a Stitch-figura.