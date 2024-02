Közös filmen dolgoznak.

Fotó: Getty Images Hungary / Insabato Rovaris / Wiktor Szymanowicz

Mint arról mi is beszámoltunk, előző héten Magyarországra érkezett az Oscar-díjas Russell Crowe és Rami Malek, akik a James Vanderbilt által rendezett Nürnberg című, a nürnbergi pert feldolgozó alkotást forgatják hazánkban.

A Gladiátor és a Bohém rapszódia sztárjai most már egészen biztosan elkezdték a munkát Budapesten, ugyanis a Blikk értesülései szerint Crowe nem egy szállodába, hanem ugyanabba a mátyásföldi luxusvillába költözött be, melyben tavaly ősszel, a Modi című film készítésekor Johnny Depp is lakott.

Néhány rajongónak viszont nem ott, hanem az V. kerületi Gresham Palotánál sikerült találkoznia a két világsztárral, akik készséggel fotózkodtak velük. Érdemes tehát újra nyitott szemmel járni a fővárosban, ugyanis könnyen összefuthatunk hollywoodi sztárokkal, ha jókor vagyunk jó helyen.