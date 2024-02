Elképesztő felvételeken örökítették meg a minap a világ legmagasabb emberét és a világ legalacsonyabb nőjét. A 41 éves Sultan Kösen és a 30 éves Jyoti Amge hétfőn a kaliforniai Irvine városában találkozhattak újra.

A 251 centis török férfi úgy ültette a combjára a 62,8 centis indiai nőt, mint egy gyermeket. Ami nem is túlzás, hiszen Jyoti Amge egy átlagos kétéves gyermeknél is kisebb. Ezt jól mutatja az, hogy szinte kényelmesen elférne a gigantikus férfi cipőjében, aki egykor a világ legnagyobb lábának rekordját is tartotta. Korábban jelentkezett a Galatasaray kosárlabdacsapatába, de megmondták neki: ehhez a sporthoz is túl magas. Azt követően állt meg a növésben, hogy világrekordja meghozta számára a hírnevet, s ingyen áteshetett egy életmentő műtéten. Akromegáliában, vagyis óriásnövésben szenvedett, amelyet az agyalapi mirigy (hipofízis) daganata okozott.

A korábban az Amerikai Horror Story című sorozatban is szerepet kapó nőnek sincs könnyű dolga: ruhái, ékszerei, tányérjai és edényei is egyedi gyártásúak, mert minden túl nagy a számára. Az orvosok szerint egy achondroplasia nevű fejlődési rendellenesség alakult ki nála, ami a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája. Súlya körülbelül öt kilogramm.

A duó először 2018-ban találkozott egy fotózáson Egyiptomban, a Gízai piramisok egyikénél.

