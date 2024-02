Már fellépéseket is vállalt a gyermek születése óta.

Élete legboldogabb időszakát éli Békefi Viktória és férje, Feng Ya Ou, amióta megszületett első közös gyermekük, aki a Mei Liza nevet kapta. Az énekesnő még a Sztárban Sztár leszek!-ben ismerte meg kedvesét, amely tehetségkutató versenyt fergeteges szerepléssel meg is nyert. Békefi remekül viseli az anyaságot, amiről a Story-nak most többet is elárult.

Egy igazán jó kedélyű, mosolygós baba, noha az idegenekkel az első öt percben kimondottan távolságtartó. Még a szemöldökét is ráncolja, és csúnyán méregeti őket. Szokták is mondani, hogy milyen kis mérges. De aztán gyorsan feloldódik, na és akkor mindenkit elbűvöl. Mi sem tudunk ám betelni vele. Imádok vele lenni, nagyon vártam őt, és ennek tudom be azt is, hogy a terhesség utáni depresszió messziről elkerült.

– kezdte a lapnak Békefi, aki hozzáteszi: az, hogy gyermekük érkezésével teljes egészében megváltozott az életük, nem okozott gondot, épp ellenkezőleg.

Mint kiderült, nem sokkal rá, hogy megszületett Mei Liza, az énekesnő vissza is ment dolgozni. Bár eleinte csakis úgy vállalt fellépéseket, hogy vitték magunkkal a babát:

Amíg a színpadon voltam, addig az apukájával volt, ha pedig együtt léptünk fel, akkor elkísért minket az egyik barátnőm, vagy az anyukám, és ők vigyáztak rá. A férjemmel fontosnak tartottuk, hogy a kicsi már az elejétől kezdve szoktatva legyen ahhoz, hogy jövünk, megyünk. A mi életünk ilyen szempontból kaotikus, emiatt egy jól bevált napi rutinunk sincs. Persze a babához igazítunk mindent, de tényleg mindent! Nekünk ő az első, a kis szemünk fénye.

Hozzáteszi, csak ritkán hagyja magára a kicsit, és egy-egy óránál többet sosem megy el, de azt nyugodtan teszi, mert tökéletesen jó kezekben van az édesapjánál: „Ebből a szempontból is nagy szerencsém van, mert Ya Ou szuper apuka! Nem retten vissza sem a fürdetéstől, sem a pelenkázástól, és ha sír a pici, meg tudja nyugtatni.” – magyarázza az édesanya.

Békefi a gyermek érdekében igyekszik odafigyelni a táplálkozására, hogy mit mikor eszik, legfőképpen azért, hogy minél tovább legyen anyateje.

Hogy visszanyerjem a szülés előtti alakom, az sokadlagos. Nem mondom, néha, amikor a tükörbe nézek, meglepődöm, hogy nem az a lány néz vissza rám, akit megszoktam, de különben nem siettetem a fogyást. A baba az első, hogy neki megadjak mindent, ő jól legyen.

Tökéletesen kiegyensúlyozott vagyok, úszom a boldogságban, amióta család lettünk, és amiatt a pár pluszkiló miatt nem aggódom, majd lemegy. A férjemnek így is tetszem, legalábbis azt mondja” – teszi hozzá.