Kispesten teniszezett a filmes legenda.

Az Index is beszámolt Russel Crowe és Rami Malek Budapestre érkezéséről a Nürnberg című film forgatásának apropóján. A Gladiátor színészét már el is csípték fővárosunkban, Bátyai Éva, a Barátok közt egykori színésznőjének férje és fia futott össze vele a minap, amelyről most a Reggeli stúdiójában mesélt.

Mint kiderült, a nagy találkozó nem a Váci utcában, vagy esetleg a Halászbástyánál történt, hanem egy XIX. kerületi teniszpályán, ahol együtt edzett az apa-fia páros.

„Pont egy háromórás edzésük volt, és mellettük teniszezett Russel Crowe. Azt hiszem a Wekerlén valahol. Ott volt, ők nem is vették észre, nem azzal foglalkoztak ki van mellettük. Amikor mentek el, akkor Russel Crowe odament a férjemhez, és megkérte, hogy segítse megigazítani a hálót” – mesélte Bátyai, párjának pedig így tett, aztán beszélgetett is egy kicsit a férfival. Ekkor esett le neki, hogy az új-zélandi filmsztár állt előtte, de addigra Crowe visszament a pályára, így úgy döntött, vár egy kicsit, hátha készíthetnek közös fotót.

„Crowe-nak volt egy szép labdamenete, és ki is nézett a férjemre, aztán megkérdezte tőlük, hogy szeretnétek egy képet? Mondta a férjem, hogy igen, kisfiammal is beszélgetett egy kicsit angolul. Nagyon közvetlen volt, kedves, nagy öröm volt ez nekik.”