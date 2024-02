Nehéz elhinni, de a jelek szerint működik a dolog.

Nem túlzás kijelenteni, Pedro Pascal napjaink egyik legfelkapottabb színésze. A The Last of Us csak a jéghegy csúcsa volt, A mandalóri és a hamarosan érkező Fantasztikus Négyes sztárja valóban megaprodukcióról megaprodukcióra jár, ami eléggé megterhelő lehet szövegtanulási szempontból. Mert bizony szövegből jó sokat kell bemagolnia a színészeknek, ezzel kapcsolatos módszereikről pedig SAG-díjra jelölt kollégáival, Kieran Culkinnal, Billy Cuduppal és Matthew Macfadyennel értekezett nemrég egy online interjúban.

Mutatok egy pszichopata példát arra, hogy most mit csinálok, hogy megtanuljam a szövegeimet

– jelentette ki Pascal, majd gyorsan előszedett maga mögül egy telefirkált lapot, amely az Enigma díszletében is megállta volna a helyét. Még csak bele sem kezdett a magyarázkodásba, társai máris elborzadva néztek rá, tekintetük pedig csak üvegesebb lett, amikor a férfi közölte: tornyokba vagy oszlopokba írja szövegei minden szavának kezdőbetűjét.

Ez egy nagyon-nagyon fárasztó módja annak, hogy megtanuld a szöveget anélkül, hogy változtatnál rajta. Egyáltalán nem művészi, kifejezetten technikai, de azért kellett elsajátítanom, mert rémes tapasztalataim vannak, elfelejtettem, mit kell mondanom.

Fotó: youtube

Sandbox Miniapp

(via IGN)