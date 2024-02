Premierdátumot is kapott A kihívók.

Fotó: youtube

Új, hosszabb előzetes kapott A kihívók, Zendaya hamarosan premierező filmje.

A romantikus sportvígjáték első, meglehetősen merész trailerje (amelyben a főszereplő kegyeiért vetekedő Josh O'Connor és Mike Faist karaktere szimultán csókolózik a színésznővel) hatalmasat ment az interneten, a most befutott kedvcsináló pedig ehhez hasonlóan nem szűkölködik a kacér képsorokból, de a drámai fordulatokban sem. Zendaya ráadásul saját Instagram oldalán egy kis meglepetéssel is készült követői számára, a hivatalos előzetes után néhány backstage-ben készült felvételt is közzétett.

A kihívók április 26-án érkezik az amerikai mozikba, itthoni bemutatóról egyelőre nincs hír.