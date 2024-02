Úgy tűnik, nincs gondja azzal sem, ha tömegközlekedést kell igénybe vennie.

Harry Stylest nemrég a londoni Kings Cross pályaudvarra sietve kapták lencsevégre, aki ezúttal egy visszafogott kinézetet választott, hogy kerülje a feltűnést. Mint kiderült, a 30 éves színész-énekes magángépének kényelmét cserélte fel, hogy inkább a brit vasútvonalat igénybe véve utazzon Franciaország fővárosába, azaz Párizsba.

A One Direction nevű fiúegyüttes egykori tagja néhány hete azzal sokkolta rajongóit, hogy megvált a már védjegyének számító göndör fürtjeitől, és szinte teljesen kopaszra vágatta haját. Styles életébe ugyanakkor a szerelem is visszaköltözött: Olivia Wilde után újra egy színésznőbe habarodott bele a fiatal előadó, a jelek szerint legalábbis gyengéd érzelmek fűzik őt Taylor Russelhez. Már több árulkodó fotó is készült a parról, ahogy London utcáin kéz a kézben sétálgatnak, de látszólag mostani útjára nem kísérte el kedvesét a színésznő.