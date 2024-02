Meglehet, hogy az internet népe most rajta nevet, de – ha csak egy rövid időre is – a szívbaj kerülgetett egy 19 éves ír lányt, amikor meglátta, hogy négy hónapos macskájának farka leesett. Ava Stanley, aki az írországi Wicklow településén él, elmondása szerint csupán 15 percre, pontosabban egy online állásinterjú idejére zárta ki a hálószobájából és hagyta magára Timmy névre hallgató kedvencét, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy a macsek felhatalmazva érezze magát egy kis rendetlenkedésre.

Stanleyben kis híján megállt az ütő, amikor az interjú után filmre vette, amint szeretett házi kedvence játszani kezd az ágyán, ugyanis hirtelen arra lett figyelmes, hogy a macska a saját farkincáját tartja a szájában – mintha teljesen letépte volna azt. A 19 éves lány ijedtségében egyből ordított a szüleinek, hogy baj van, de csak ezt követően jutott eszébe, hogy kedvencét közelebbről is szemügyre vegye. Ekkor tűnt fel neki, hogy Timmy nem tett kárt magában, csak talált magának valamit, ami bizarr módon egy az egyben úgy néz ki, mint a farkincája.