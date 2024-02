A hivatásának tulajdonítja, hogy ennyit foglalkozik a kinézetével.

Pintér Tibor január közepén töltötte be 50. életévét, aki a kerek évforduló kapcsán a story.hu-nak mesélt a tapasztalatairól. Ahogy sokan mások, úgy a színész is igyekszik számot vetni az életéről egy-egy kerek évforduló alkalmával, de hozzá kell tenni: nem különösebben zavarja a kora.

Korántsem vagyok annyira hiú, mint azt hiszik. Nagyrészt a hivatásom miatt foglalkozom ennyit a kinézetemmel. Ha egy civil foglalkozásom lenne, bizonyára feleennyi energiát fektetnék abba, hogy nézek ki. De ez még így sem azt jelenti, hogy hatféle arckrémet használok, vagy kétnaponta járok fodrászhoz. Minden kornak megvan a maga szépsége.

– magyarázza a színész, aki nem titkolja, hogy őt a szerelem és a kollégákkal való munka tartja fiatalon.

Mint mondja, nem fél az öregedéstől, de még a kapuzárási pánik is elkerüli, hiszen nem tart attól, hogy bármilyen korszak véget érne az életében. 20 évvel fiatalabb szerelmével, Ilyés Jeniferrel önfeledt boldogságban élik mindennapjaikat, akivel immár öt éve alkotnak egy párt. Születésnapokon és évfordulókon szinte versenyt űznek abból, ki tud nagyobb örömet szerezni a másiknak.

Idén Thaiföldön egy nyaralással egybekötött születésnapot tartottak, amit azért is éreztek szimbolikusnak, mert az első közös nyaralásuk helyszíne is ez az egzotikus ázsiai ország volt. Mint mondják, gyorsan elrepült a pihenésre szánt néhány nap, de színésznek egyébként is több időre van szüksége, hogy fejben is maga mögött hagyja a munkát.

Jeni néha kedvesen szóvá is teszi, hogy most pihenjek, és ne az otthoni kötelezettségeimmel foglalkozzak. Nekem általában kell néhány nap, hogy teljesen ki tudjak kapcsolódni. De az ötödik napon már jóval kevesebbszer nézem meg a telefonom, mint az elsőn

– jegyzi meg nevetve Tenya, aki egyébként jól tudja, hogy a Nemzeti Lovas Színház igazgatójaként egy igazán mozgalmas időszak előtt áll.