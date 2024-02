A spanyol főváros állatkertje az újonnan érkező óriáspandái tiszteletére hivatalos ünnepséget hirdetett meg, amelynek csakis örülhettek a látogatók, ugyanis így szinte minden a fekete-fehér medvékről szólt aznap. Még ínycsiklandó tortát is kaptak az új jövevények.

Ezzel egy időben az állatkert nagy becsben tartott öt bambuszmedvéből álló családját visszaszállították Kínába szaporítás céljából. Bár rendkívül nehéz feladat a populáció létszámának növelése, az utóbbi évtizedekben több sikersztoriról is hallani lehetett. A madridi állatkert, az Aquarium de Madrid közleményében kijelentette, továbbra is elkötelezettek az óriáspandák megőrzése iránt, ezért a jövőben is folytatják az úgynevezett pandadiplomáciát a Kínai Vadvédelmi Egyesülettel.