Nehéz időszakon vannak túl.

Király Viktor és felesége, Virág Anita három évig alkotott egy párt, ami alatt a külső szemlélőknek minden tökéletesnek tűnhetett. Majd akkor kezdődtek a problémák, amikor is Virág különköltözött férjétől, és kisfiukat, Kolent magával vitte. Bár házasságuk sokáig úgy látszott, menthetetlenül zátonyra futott, de mégis kitartott egymás mellett a házaspár, és végül sikerült átlendülniük a kapcsolati válságukon.

Az énekes korábban bevallotta, több szempontból is hullámvasút volt a tavalyi év, érzelmileg és szakmailag egyaránt. Jelenleg igyekszik megszabadulni a súlyfeleslegétől, melynek érdekében újra elkezdett sportolni, sőt étrendjén is változtatott. Felesége eddig nem beszélt a magánéleti válságukról, de most a Glamour magazinnak nyilatkozott, melyből kiderült, párja fogyásában nagy szerepet játszik.

„Ez csak természetes, hogy segítjük a másikat. Mivel a táplálkozásom inkább diétásnak mondható, amiket főzök, azok főleg egészséges ételek, ezért ha akar, ha nem, fogyni fog tőle. Az elmúlt időszakban, amióta ismét együtt van a család, már nagyon sokat fogyott. Ehhez persze sok más is közrejátszik, a lelki béke is. Még nincs itt az ideje, hogy beszéljünk arról, ami történt köztünk, és hogy alakul az életünk.” – árulta el a lapnak Király-Virág Anita.