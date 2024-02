Ennél rosszabb soha ne legyen, vallja.

Pesák Ádámmal való szakítása óta ritkán enged betekintést a magánéletébe Janza Kata, ám most kivételt tett. A színésznő kapcsolata a nála 22 évvel fiatalabb színésszel öt együtt töltött év után 2022-ben futott zátonyra, amelyet Janza nehezen viselt. Pszichológushoz is járt, de nem csupán a szakítást kellett feldolgoznia, hanem azt is, hogy a színházban, a szerepeiben is történtek változások. Ahogy ő fogalmazott,a koránál fogva már nem lehetett a Disney-mesejátékok hercegnője.

Mostanra azonban úgy tűnik, túltette magát a korszakváltáson. Ezt az is bizonyítja, hogy újra rátalált a szerelem.

Most éppen töretlen jókedvvel és derűvel ragyogok, tele energiával. Végre kerek az életem, boldog vagyok. Ennél rosszabb soha ne legyen

– nyilatkozta a Best magazinnak Janza, akinek szavait az nlc.hu idézte.

Most annyit mondhatok, hogy újból párkapcsolatban élek, de nem szeretnék erről többet mondani, nem szeretném soha többet a boldogságomat kitenni a kirakatba. Eddig megtettem, és nem sikerültek a kapcsolataim, most hallgatok

– hangsúlyozta ki a színésznő.