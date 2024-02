Még énektanárhoz is jár.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Varsányi Réka nevét a legutóbbi Ázsia Expresszben ismerhették meg a nézők, ahol Alekosz barátnőjeként mutatkozott be. Bár látszólag kezdetben dúlt köztük a szerelem, nagy meglepetésnek számított, hogy a kétgyermekes édesanya a nyilvánosság szeme láttára adta ki az útját az egykori ValóVilág-győztesnek a TV2 kalandrealityjében.

A szőkeség feltett szándéka, hogy exe nélkül is érvényesülni tudjon a médiában, azért igyekszik bemutatni sokoldalúságát. Most a Bors vendége volt, ahol kiderült, hogy hobbiból énekel, sőt, dalra is fakadt egy játék kedvéért.

Énektanárhoz járok, gyakorlom ezt a mesterséget. Nem titok, hogy ez nem új dolog az életemben, másfél éve kezdtem vele komolyabban foglalkozni. Mondjuk lehet, hogy még egy kicsit szorgalmasabban kellene hozzáállnom

– mondta nevetve Varsányi, akinek 10 másodperce volt, hogy egy adott szóból elénekeljen egy dalt. Íme: