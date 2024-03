A Vivienne Westwood márka égisze alatt vonult a kifutón.

Mindenki nagy meglepetésére ismerős arc tűnt fel a párizsi divathét Vivienne Westwood bemutójának kifutóján Sam Smith személyében.

A nyáron Budapesten is fellépő 31 éves énekes az ikonikus márka nagy rajongójának hírében áll, ezúttal pedig modellként mutathatta be a 24/25-ös őszi-téli kollekció egyes darabjait. Smith kétszer is végigvonult a közönség előtt: először egy V-nyakú felsőt viselt kockás kabáttal, térdoknival, platformos magassarkúval és apró-, már-már fehérneműnek is beillő skótszoknyával, másodjára pedig egy lyukacsos anyagú, földig érő fekete kabátot viselt egy fekete hálóval díszített kalappal.

5 Galéria: Sam Smith modellként vonult Párizsban Fotó: Dave Benett / Getty Images

Az extrémebb öltözetek egyébként sem állnak távol az énekestől, így a közösségi oldalakon landolt videók tanulsága alapján Smith valóban profikhoz méltó magabiztossággal vonult végig a kifutón még a nem túl bokabarát cipőjében is: