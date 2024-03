Több mint 10 évig használta művésznevét.

Most már biztos, új korszak van beköszöntőben Machine Gun Kelly életében, akire talán most hivatkozunk így utoljára, hiszen a férfi hivatalosan is nevet változtatott.

Pontosabban művésznevet, az eredetileg Colson Bakerként született rapper ugyanis egy évtized után úgy döntött, mostantól csak eddigi megszólításának monogramját, azaz az mgk-t használja, azt is csupa kisbetűvel, írásjelek nélkül. A legtöbb platformon, köztük a Spotify-on és a Apple Musicon már így is találhatjuk meg őt.

Döntésének oka egyelőre nem ismert pontosan, bár tény, hogy az elmúlt években több rajongó és híresség is erre bíztatta a rappert, mondván, nevével a gépfegyvereket és összességében a lőfegyvereket magasztalja. Közrejátszhatott még a dologban, hogy mgk épp stílusváltáson megy át: legújabb dalában arról énekelt, kissé elveszett, de igyekszik visszatérni a gyökereihez, és azt is bevallotta, egy idegösszeroppanást követően tetováltatta szinte teljesen feketére felsőtestét, amiről itt írtunk: