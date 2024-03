Egy meztelen reklámkampányát például be is kellett tiltani.

Nehéz elhinni, de igaz: ma ünnepli 50. születésnapját Eva Mendes, aki alsó hangon két X-et letagadhatna. Ennek apropójából pár érdekességet gyűjtött össze a life.hu a kubai bevándorlók gyermekeként született filmsztárról, aki szülei válása után édesanyjával élt Los Angelesben.

Ennek köszönhető, hogy beindult karrierje is, hiszen Mendest egy hollywoodi ügynök fedezte fel egy barátja portfóliójában lévő fotón. Maga a színésznő eredetileg nagyon nem erre a pályára készült, gyerekként apáca szeretett volna lenni, az egyetemen pedig marketinget és művészettörténetet tanult, így éles váltás volt számára a szórakoztatóiparba csöppenése a 90-es évek végén. Filmszerepeit videóklipes közreműködések előzték meg, olyan együttesek dalaihoz adta arcát, mint a Pet Shop Boys vagy az Aerosmith, de dolgozott Will Smithszel is, ahol már a hangját is megcsillogtatta.

Filmes debütálása egy mozikig sem jutó horrorban, A kukorica gyermekei 5. részében volt, játékát visszanézve pedig Mendes annyira elégedetlen volt magával, hogy színészi képességének fejlesztéséért magántanárt fogadott. Ez olyannyira jól sikerült, hogy pár évvel később már Hollywood ünnepelt sztárjának számított.

Mendes színésznői munkássága mellett sem hanyagolta el a modellkedést, emlékezetes munkái közé tartozik egy 2008-as Calvin Klein-parfümreklám, amelynek kampányfotóján meztelenül szerepelt. A közönséggel ellentétben az amerikai hatóságok nem igazán értékelték a képet – olyan kihívónak ítélték, hogy rövidesen be is tiltották azt. A Kiképzés sztárja a PETA állatvédő egyesület kedvéért is megvált ruháitól, hogy felhívja a figyelmet a szőrmék használata ellen.

Alkohol- és drogproblémái miatt Mendes az elvonót is megjárta, függőségeiből végül életmódváltása segítette ki. Ezt követően ismerkedett meg későbbi férjével, Ryan Goslinggal is, a Túl a fenyvesen forgatásán. A sztárpár 2011 óta van együtt, bár csak 2022-ben kötötték össze hivatalosan is életüket. Két kislányuk van, Esmeralda és Amada, akik 10 és 8 évesek lesznek idén. Édesanyjuk most elsősorban az ő nevelésükkel foglalkozik, épp ezért nem láthattuk őt komolyabb szerepben a Gosling által rendezett 2014-es Lost River óta. Mendes ennek ellenére tartja, hogy nem vonult vissza, csak vár egy olyan ajánlatra, amelyre örömmel mondana igent. Addig pedig családja mellett saját vállalkozásaival, divatcégével foglalkozik.