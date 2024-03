A Capella is megcsillogtatta hangját a két énekesnő.

Valószínűleg egy emberként akadt el a szava Madonna rajongóinak, amikor a popdíva csütörtökön, Celebration turnéjának Los Angeles-i állomásán a színpadra invitált egy vendéget:

nem mást, mint kylie minouge-ot.

Az ausztrál énekesnő váratlan felbukkanását ráadásul egy Madonna feliratú, csillogó pólóban tette, de persze nem csak kolléganője 2000-ben viselt, hasonló felsőjére reflektáló ruháját mutatta meg a közönségnek, hanem énekhangját is.

A két zenei legenda először Gloria Gaynor klasszikusát, az I Will Survive-ot adta elő, majd a capella belekezdtek Minogue egyik leghíresebb slágerébe is, a Can't Get You Out Of My Head-be.

Duettjükről nem csak rajongók százai, de ők maguk is megemlékeztek közösségi oldalaikon.

Madonna! Ez már egy ideje váratott magára! Imádtam veled lenni! A Celebration turné és még a nemzetközi nőnap is... Köszönöm és szeretlek!

– fogalmazott Instagram videója alatt Minouge.