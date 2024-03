Új szakmát tanul és fejleszti magát a VV11 győztese.

Fotó: RTL

Hamarosan újra kinyílnak a VV-villa ajtajai, indul ugyanis a ValóVilág új évada. A 12. szezonba már gőzerővel zajlanak a válogatások, ennek apropóján pedig a reality legutóbbi győztesével, VV Krisztivel beszélgettek a Reggeli műsorvezetői.

„Én nagyon várom! Nézni fogom, és szeretnék ott lenni akár a castingokon is, mert nagyon kíváncsi vagyok az emberekre, hogy mi zajlik a másik oldalon” – mondta lelkesen a fiatal, hozzátéve: bármikor örömmel újra belevágna a kalandba, annak ellenére, hogy saját bevallása szerint ő is csak poénból jelentkezett anno. Amikor aztán körvonalazódni kezdett, hogy valóban beköltözhet a luxusvillába, kissé megingott a dologban, ekkor talált egy üdítős kupakot a földön, a következő bíztató üzenettel a belsejében:

kockáztass és nyerj!

VV Kriszti azóta is őrzi ezt a kis ereklyét, ami valóban megjósolta a sikerét, hiszen végül ő távozhatott utoljára a villából, 36 millió forinttal gazdagodva.

„A nyeremény ezt is megalapozza, hogy többet legyünk a szeretteinkkel, és azt csináljuk, amit szeretnénk, a hivatásunkká tehessük a hobbinkat. Most tetoválni kezdtem el. Törekszem a legjobbra, nyáron meglesz a vizsgám is, úgyhogy majd jönnek hozzám az emberek” – mesélte Kriszti, aki főleg erre költött eddig az általa megnyert összegből. Új szakmája kitanulása mellett pedig többek között egy EQ-tréningen is részt vett, hogy saját elmondása alapján stabilizálja magát érzelmileg, és "ne sírja el magát minden megmérettetésen". Egykori villatársai közül Ákossal és Barnával is tartja a kapcsolatot, sőt a szerelem is rátalált nemrég.