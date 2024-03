Még a Megasztár 5. évadában ismerkedett meg egymással Tolvai Renáta, a műsor győztese és Kállay-Saunders András, akik aztán 10 évig alkottak egy párt. Bár a sztárpár 2021-ben a szakítás mellett döntöttött, az énekesnő új, nőnapon megjelent albumán Kállay-Saunders is közreműködött egy dal erejéig. Erről Tolvai a Joy magazinnak beszélt először:

„Hihetetlen szókimondó és személyes. Olyan dolgokról énekelek, amelyeket sosem osztottam meg magamról” – kezdte Tolvai az általa írt és szerzett TR Album kapcsán.

„Sok minden volt rám hatással. Többek között a szakításom Andrással. A közös élmények, a rengeteg öröm, fájdalom, minden. Ezért is született vele egy közös szám az albumra, aminek az is óriási energiákat ad, hogy újra visszataláltunk egymáshoz. Ezt nem tettük közszemlére és nem is reklámozzuk, de magát a történetét szerettük volna dal formájába önteni” – fogalmazott az énekesnő, aki céltudatosabbnak és komolyabbnak érzi magát, mint valaha.