A szépségkirálynő reagált a rasszista hangvételű kommentekre, amelyek a várandósságának bejelentésére érkeztek.

Február végén teljesen biztossá vált az a hír, amely szerint Kulcsár Edina és férje, G.w.M második közös gyermeküket várják. A házaspárnak már van egy közös kislánya, Amara, aki idén májusban lesz egyéves, valamint mindkettőjüknek egy-egy fia és lánya előző kapcsolatukból. Ha a kisfiuk is világra jön, immár hat gyereket fognak nevelni, de mint korábban elmondták, mindig is nagy családra vágytak, ami így most megadatik. Kulcsár a szóbeszédek elejét véve a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét várandós, melyhez rengeteg gratuláció érkezett, de megjelentek nemkívánatos kommentek is.

Óhatatlan volt, hogy ne vegyem észre, hogy bizony vannak emberek, akik egy ilyen hír hallatán is tudnak utálkozni és negatív véleményt formálni. Volt pár ilyen, de egyet kiemelnék: »A cigányok már évtizedek óta így szaporodnak...« Legjobb tudomásom szerint én nem vagyok cigány, de ez a kérdés szerintem nem csak gyermekvállalás tekintetében, hanem minden más témakör tekintetében is totálisan lényegtelen.

– jelentette ki az egykori szépségkirálynő, aki hozzáteszi, szerinte ember és ember van, faji megkülönböztetés nélkül.

Mint azt Instagram-posztjában kifejti, nem azért vállalnak újra gyereket, mert az valami ,,faji előírás” aminek meg akarnak felelni, hanem azért, mert nagyon szeretik egymást és nagyon szerettek volna még egy közös gyermeket.

„Hatalmas az egymás és a családunk iránti elköteleződésünk és leírhatatlan a boldogságunk amiért lehet még egy gyermekünk, és általa még nagyobb lehet a családunk is.” – zárta sorait.