Schobert Zalán is időközben kiskamaszkorba lépett.

Rubint Réka és férje, Schobert Norbert három gyerek büszke szülőinek mondhatják magukat, akik a fitnesz vállalkozásukat és családi életüket is egyaránt tudatosan építették fel. A házaspár két idősebb gyermeke, Schobert Lara és Norbi Jr. mostanra az önállósódás útjára léptek, hiszen lányuk már el is hagyta a családi fészket, illetve idősebb fiuk a továbbtanulása miatt hasonlóban gondolkodik. A legkisebb gyermekük, Schobert Zalán is szép lassan kiskamasszá nőtt, hiszen 13. születésnapját töltötte be, melyről édesanyja most érzelmes Instagram-videóban emlékszik meg.

Csak potyognak a könnyeim, miközben ezt a videót újra és újra nézem... Az életem egyik legcsodálatosabb KINCSE vagy! Köszönöm, hogy az anyukád lehetek! Nincsenek rá szavak, hogy mennyire SZERETLEK! Isten éltessen kicsim!

– olvasható a fitneszlady bejegyzésében.