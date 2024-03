Jelenleg hat gyermeket nevelnek, de volt, hogy öt sajátjuk mellett három kicsinek adtak átmenetileg otthont.

Fotó: instagram

Nyolc évvel ezelőtt, a 2016-ban képernyőre került Farm című RTL-es realityben ismerkedett össze Dániel Gergő és Hanga Brigitta, akiknek románca a mai napig is tart, sőt: a szerelmesek azóta családot alapítottak, és két közös gyermekük is lett. Az anyuka korábbi kapcsolatából született három nagyobb fia mellett pedig további gyerkőcökkel osztják meg otthonukat – mint átmeneti nevelőszülők.

19 voltam, amikor megszületett a ma már 24 éves nagyfiam, azóta engem állandóan babák vesznek körül. Megszoktam, hogy soha nem alszom végig az éjszakát, és nem lehetek beteg, így nem élem meg nehézségként, hogy szinte sosem dőlök hátra. Nekem ez a bolondokháza a komfort­zónám. Szerencsére Gergő is imádja a gyerekeket, de azt hiszem, akkor, amikor egy átmenetileg befogadott kicsit végül örökbe adunk, ő szenved jobban

– kezdte a Meglepetés magazinnak Brigi, aki most egy kétéves kisfiú, Jason ideiglenes anyukája lett, de karácsonykor például nyolc gyerkőc ült a fa körül.

„A kicsi Jason kel a legkorábban. Őt megreggeliztetem, elviszem a bölcsődébe, aztán jön az ovisokkal ugyanez a rituálé. A három nagyfiam szerencsére már önjáró, a 14 éves Bendém pedig rengeteget segít nekünk. Míg mindenki közösségben van, napközben elvégzem a házimunkát, egy gyors bevásárlás, és már kezdődik is a délutáni logisztika, hiszen minden gyerek jár valamilyen edzésre, fejlesztésre, ahová el kell juttatni. Mindebből Gergő is kiveszi a részét, de ő azért eljár dolgozni, a filmiparban tevékenykedik.”

„Dolgozom, és ha belefér, sportolok és szaunázok egy kicsit. Tudom, Briginek is lenne igénye kikapcsolódni, ennek a lehetőségét is igyekszünk megteremteni. Mivel nincs segítségünk, így vagy az egyikünk, vagy másikunk tud elmenni itthonról. Most abban maradtunk, ahogyan a két közös gyerekünk, Miló és Rozi nőnek, mindig a korosztályuknak megfelelően kapnak majd átmeneti tesókat, így egy idő után elhagyjuk majd a cumis­üvegeket és pelenkákat, ami hoz majd némi fellélegzést” – vette át a szót a családapa, aki a műsorból egyenesen kedveséhez költözött. Bár a kezdet nem volt könnyű egyikőjük számára sem, az idő őket igazolta.

„Onnan tudtam, hogy Brigivel minden más lesz, hogy igényem volt a problémákat megbeszélni, mellette maradni akkor is, amikor nagyon nehéz, és együtt fejlődni, egyre jobbá tenni a közös életet. Amikor pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nevelőszülők is együtt leszünk, úgy döntöttünk, Brigi fiai mellé először egy kislányt hozunk ki. Ahogy ő megérkezett, megfogant a közös lányunk, Rozi. A gyerekeink egyébként nagyon jól megvannak az átmeneti tesókkal, és akit végül örökbe adunk, azt sokáig emlegetik.”