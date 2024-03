A tehetségkutató győztese a verseny végeztével jött össze vetélytársával.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Karapancsev Kristófnak nem csak a Sztárban sztár leszek! negyedik évadát sikerült megnyernie tavaly év végén, de versenytársa szívét is: a műsor végeztével összejött Halász Rebekával, kapcsolatukat pedig decemberben fel is vállalták közösségi oldalukon.

A fiatalok között azóta is dúl a szerelem, sőt közös terveket is szőnek, amelyről az énekes most a Borsnak mesélt.

„Gyermekkoromban 12 évet úsztam, tehát az úszás az életem része volt sokáig. Így edzegettem azután is, de a műsor után gondoltuk Rebekával közösen, hogy fontos volna az, hogy foglalkozzunk a testi egészségünkkel” – kezdte Karapancsev, aki nem csak a sportban, de karrierje építésében is számít barátnőjére.

„Nagyon jól tudjuk egymást motiválni és nem titok az sem, hogy szeretném magammal vinni a jövőben Rebekát is a fellépésekre, minél több helyre, hogy egy sokkal teljesebb produkciót tudjunk nyújtani a hallgatóságnak” – mesélte az énekes.

„Abszolút azt érzem a Sztárban Sztár leszek után, hogy mostanában kezdem igazán megtalálni azt, amit igazán szeretek, sőt most kezdtem el magamat is megismerni ilyen mélységekben. A legfontosabb, hogy az ember őszinte legyen abban, amit képvisel, mert a hallgatóknak van egy hatodik érzékük, amivel megérzik azt, ha valami nem őszinte.”