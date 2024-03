10 méter magasban mutat be látványos trükköket a kislány.

Bár több sportot is kipróbált már, úgy tűnik, a légtornában találta meg igazán önmagát Nánási Mici. A 10 éves kislány nem csak szereti ezt a hobbit, de remekül is megy neki.

„Most már nem csak az én elfogult anyai szívem mondja, hogy ő ebben ügyes és tehetséges ebben, hanem objektíven is visszajelzik kívülről” – mesélte Ördög Nóra a Tv2-nek, hozzátéve:

Nem nagyon lehet megszokni, hogy a Mici ilyen veszélyes dolgokat csinál a magasban, gyakorlatilag sziszegés folyamatosan, amikor így látom őt. Csak a bizalom.

Édesanyja ugyan nagyon félti gyermekét, de a kis légtornász egy cseppet sem aggódik, amikor egy selyemszalag tartja csak őt a levegőben.

„Eleve nem vagyok egy félős típus, és soha nem féltem, hogy bármi történik, mert tudom, hogy szivacs van alattam, és úgy érzem, hogy megvannak bennem azok a reflexek, hogy megfogom az anyagot, ha úgy érzem, hogy nem megy” – árulta el Mici, akit édesanyja mellett edzője is született akrobatának tart, szerinte a kislány nagyon gyorsan és pontosan sajátítja el a különböző elemeket.

Ezeket a hétvégén egy légtornászversenyen is megmutatja, méghozzá a Fővárosi Nagycirkuszban: nagyközönség előtt fog spárgázni és fejjel lefelé lógni 10 méter magasban, amit már most izgatottan vár. Ugyan a műsorvezető az Ázsia Expressz forgatása miatt nem drukkolhat élőben gyermekének, családjától folyamatosan kapja majd a videókat a produkcióról, amelyből pár elemet a Mokka kameráinak is megmutatott Mici: