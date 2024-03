Bibi bárki szívét meglágyítja.

Néhány nappal ezelőtt lett 9 éves Miklósa Erika kislánya, Bíborka, aki e különleges évfordulójából egy nem mindennapi ajándékot kért. Az opera-énekesnő gyermeke nem sminkre és még csak nem is laptopra, hanem egy írógépre vágyott, mert írónak készül. Bibinek elég határozott elképzelései vannak erről, szülei pedig támogatják.

A The Voice coacha úgy meséli:

Hetek óta kérlelt minket a kislányunk: »Anya, közeledik a születésnapom, és én egy írógépet szeretnék ajándékba...« Én: »Bibikém, úgy érted, hogy laptopot?« Ő: »Anya, úgy te érted. Én rendes írógépet szeretnék. Amibe papírokat tudok befűzni, és kopogtatom rajta a betűket.« Én: »De hogy jutott ez az eszedbe?« Ő: »Rájöttem, hogy író leszek. Könyveket írok. Azokat meg csak így tudom megfogalmazni. Kopogó betűkkel. Az olyan nekem, mint neked a zene.«

Bibinek most volt a születésnapja. Kilenc éves lett. Persze hogy rohantunk egy régi, de működő írógépért. Sikerült vennünk. Continental... német, szalagos... És közben azt is megtudtam, hogy a világ első írógépét Kempelen Farkas készítette Mária Terézia számára 1775-ben. Bibi azóta ír. Befűzte a papírt, odakopogta: "Az örögbefogadás". Én rögtön jeleztem neki: »Bibikém, örökbe... k-val...« Mire ő: »Tudom, csak kíváncsi voltam, figyelsz-e... De most ne figyelj, mert akkor nem tudok ihlethez jutni...« »Jó, jó, értem.« De honnan tud már ennyi mindent a mi kislányunk? Boldog születésnapot, csodálatos, gyönyörű, okos, kreatív, fantáziadús kislányunk!” – köszöntötte gyermekét a minap Miklósa Erika, akinek bejegyzése alatt kommentben sokan mások is hasonlóan tettek.

Bibi nem felejtette el megköszönni a sok születésnapi köszöntést.