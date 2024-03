Ez udvarlás szempontjából sem volt hátrány.

Fotó: TV2

Jaskó Bálint a Storynak adott interjút, melyben arról mesélt hogy már fiatalon formálta a személyiségét annak ténye, hogy három nővérrel együtt nőtt fel. Mint azt a Hazatalálsz című szorozat színésze mondja, tinédzserként éppen emiatt nem jött zavarban a lányok társaságában.

„Nagyon sokat adott nekem, hogy ennyiféle nőt láttam közelről. Például már tiniként sem jöttem zavarba a csajoktól. De az udvarlásban és a randizás terén is tudtam hasznosítani ezt az életkörülményt. Máig egyszerűen megtalálom a közös hangot a hölgyekkel, gyakran még kön­nyebben is, mint a csávókkal. De ez inkább azért lehet, mert iszonyatosan távol állnak tőlem a hatalmi harcok, és a maszkulin, »ki, ha én nem« hozzáállás.” – magyarázta a színész, aki tisztában van vele, hogy egy ilyen hölgykoszorúval a háta mögött, nem lehetett mindig egyszerű a párjának lenni.

Erről a jelenségről minden bizonnyal a felesége, Horváth Sisa Anna is tudna mesélni, akivel egy napi sorozat forgatásán ismerkedtek meg néhány évvel ezelőtt.

„Ő a legnagyobb segítőm és kritikusom is egyben. Rengeteget beszélgetünk a munkánkról, az örömeinkről, a nehézségeinkről. Ez a kapcsolatunk egyik fő mozgatórugója, talán ezek miatt az őszinte, érdekmentes beszélgetések miatt lehet, hogy öt év után is napról napra növekszik az iránta érzett szerelmem” –áradozott Jaskó, majd azt is bevallotta, párja sokkal rendezetteb az élet több területén, míg számára olykor kihívást jelent a strukturált gondolkodás.