Anno férje, Meggyes Dávid a táncosnő miatt hagyta őt el.

Mindenkit meglepett, amikor pár héttel ezelőtt közös fotót osztott meg az Instagramon Stana Alexandra és Horváth Gréta. Mint ismert, a két hölgy egy közös exen osztozik, Meggyes Dávid ugyanis a táncosnő miatt hagyta el anno feleségét, de az ő kapcsolatuk is véget ért azóta.

Az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője a Story magazinnak elárulta, korábban nem ismerte Stanát, ez alkalommal viszont ő kezdeményezte a találkát.

Az elmúlt két évben hatalmas változáson, személyiségfejlődésen mentem keresztül. Nem volt könnyű időszak, amihez akarva-akaratlanul Szandi is hozzájárult. De minden nehézség ellenére én rettentő hálás vagyok neki, hogy így alakult az életem. A média viszont állandóan össze akart ugrasztani minket, ment a folytonos hasonlítgatás. Úgyhogy azt éreztem, eljött az idő, hogy ráírjak és beszélgessünk. Szó szót követett, aztán telefonon is hívtuk egymást, ami szintén nagyon pozitív volt, és utána megbeszéltünk egy személyes találkozót is.

A két hölgy hamar megtalálta a közös hangot, és Horváth szerint biztos lesz még folytatása beszélgetésüknek, ami, mint hangúslyozták, nem Meggyes kibeszélésére irányult.

„Szandiban egy tiszta szívű, hozzám hasonló értékrenddel bíró embert ismertem meg. Ezen nem is csodálkozom, kiderült, hogy mindketten Rák csillagjegyűek vagyunk, és mindössze 10 nap van a születésnapunk között. De tudom, mindenkit az érdekel, kibeszéltük-e a múltat. Erre azt tudom mondani, hogy voltak nagy, közös felismeréseink, de bármennyire hihetetlen, a Dávid-témát hamar lezártuk.”

Stana Alexandra szerint tartozott egy bocsánatkéréssel Horváth felé, amelyet végre meg is tehetett.

„Van részem benne, hogy Grétának egy nehéz élethelyzettel és időszakkal kellett szembenéznie. Úgyhogy nagyon örültem, amikor rám írt. Mindig is ott motoszkált bennem, hogy nekünk egyszer találkoznunk és beszélnünk kell” – ismerte el a Dancing with the Stars szereplője.