Szokatlan technika.

Fotó: Jeff J Mitchell / Getty Images Hungary

Az érdekességek sora kifogyhatatlan az italkészítés terén is, egy vállalat ugyanis a bor és a whisky ízét az óceán mélyére süllyesztve szeretné tökélyre csiszolni. A japán vízalatti pincészet azt vallja, hogy az italok tengerfenéken hagyása tovább árnyalja azok ízvilágát és aromáit. A Hokkaido Kaiyo Matsuri nevű cég eddig is ilyen módon érlelt italokat árult, de most magánszemélyeknek is kínálja ezen különös szolgáltatásukat.

A Hokkaido szerint az elhaladó hajók rezgései, a szél által előidézett különböző frekvenciájú hangok, valamint a tenger által keltett hullámok jótékonyan hatnak a palackban lévő alkoholra, – pontosabban a benne levő vízmolekulákra. Ennek következtében pedig olyan változásokat okoz a szeszben, ami még jobban kiemeli a benne lévő aromákat. A vállalat székhelye Hokkaidó régióban található, amelyet három vízterület – a Japán-tenger, az Ohotszki-tenger és a Csendes-óceán – határol. Mivel a hullámok mozgása az egyes térségekben eltérő, azt mondják, hogy azok eltérő ízeket és aromákat hoznak elő ugyanabból az alkoholból.