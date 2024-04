Olyan dologra harapott, aminek nagyon nem kellett volna a sajtburgerébe kerülnie.

Mindenki életében vannak olyan napok, amikor a házi koszt helyett egy kis gyorskajára vágyik, s ilyenkor mi sem egyszerűbb, mint rendelni valamit. Így volt ezzel az a 32 éves fiatalember is, aki kisebb sokként ért, amikor kedvenc sajtburgerébe harapva egy egészen bizarr és visszataszító dolgot talált.

A Nathan Wickstrum nevű férfi a napokban azért döntött úgy, hogy betér a McDonald'sba a kaliforniai Venturában, mert egy csúnya megfázásból igyekezett kigyógyulni, s úgy hitte, néhány sajtburger és egy shake ezen csak segíthet. Nagyon megkívánta ezeket, ezért hazafelé menet megállt a McDrive-nál.

„Nem túl gyakran eszem McDonald's-ban, de időnként azért megesik. Most gyógyulok ki a megfázásból, és valamiért úgy éreztem, meg kell innom egy turmixot, de nem is ez a lényeg. Két sajtburgert is hozzáadtam a rendelésemhez. Amikor odagurultam, hogy átvegyem, amit kértem,

észrevettem, hogy néhány alkalmazott viccelődik és nevetgél odabent, de nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget. Úgy voltam vele, csak jól érzik magukat munka közben, és abban reménykedtem, hogy rendesen el is végzik a dolgukat. Nem sokkal azt követően azonban, hogy átvettem a rendelésem, észrevettem, hogy valami nem stimmel. Egy piros lámpánál állva beleharaptam az egyik burgerbe, akkor láttam meg, hogy valami furcsa dolog is van benne. Kis híján abba is beleharaptam

– mesélte a férfi, aki videót és több fotót is készített arról, mit talált a sajtburgerében. A felvételek arról tanúskodnak, hogy

a burgerébe egy matrica is került, ami majdhogynem teljesen összeragadt a sajttal.

A férfi nem volt rest panaszt tenni. Az üzletvezető hölgy, akivel telefonon beszélt, felajánlotta neki, hogy kaphat másik burgert, vagy visszakérheti a pénzét, ám Wickstrum egyikkel sem élt: inkább azt kérte, beszéljenek az alkalmazottakkal arról, hogy rendesen végezzék el a munkájukat. A nő ekkor felemelte a hangját, s kikérte magának a dolgot, mondván, a náluk dolgozókkal semmi probléma nincsen.

Wickstrum úgy meséli, hogy ekkor megint szóba hozta, mit is talált a burgerében, mire a nő elcsendesedett, majd hosszú szünet után csak annyit mondott neki, hogy: „Ha nem akarja visszakapni a pénzét, vagy egy másik sajtburgert, akkor viszlát!” – majd bontotta a vonalat.

A férfi ezt követően osztotta meg a Redditen, mi történt vele.

Mint meséli, a másik burgert is megvizsgálta. Abban szerencsére nem volt matrica, ellenben az uborka hiányzott belőle.

