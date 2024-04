Szerinte olaszosan élnek, de valóban nagyon boldogok feleségével.

Lékai Máté vendégeskedett a Palikék világa by Manna Szóló YouTube-műsor legutóbbi adásában. A kézilabdázó karrierje mellett magánéletéről és feleségéről, Lékai-Kiss Ramónáról is mesélt, családját pedig a temperamentumos déliekhez hasonlította.

„Olaszosan élünk, de a legnagyobb boldogságban. Egyik fontos eleme a kapcsolatunknak a humor. A fiunkkal is, ő is nagyon humoros, nagyokat nevetünk. 5 éves most, óriási dumája van, palira vesz minket. Nagyon imádjuk, nagyon szeretjük őt. Valóban nagyon boldogok vagyunk, minden jó az életünkben. Az egészség a legfontosabb, az is megvan” – kezdte Lékai, aki szerint élsportolóként hiába szigorú az időbeosztása, így is sok időt tud kisfiával és párjával tölteni – talán többet is, mintha egy klasszikus, nyolctól négyig tartó munkahelyen dolgoznának.

„Nekem ez nehezebb, mert a kézilabdában elég fix, hogy mikor van meccs, az edző megmondja, hogy mikor van edzés, ezen nem nagyon tudunk változtatni. Raminak viszont vannak olyan munkái, amiket úgy próbál rakni, hogy látja, hogy én mondjuk edzésen vagyok délelőtt, a gyerek oviban van, és akkor próbálja arra az időre szervezni, hogy délután együtt tudjunk lenni” – idézte szavait a Blikk.